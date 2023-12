EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 2024: SI VA VERSO L’ELECTION DAY IL 9 ED IL 10 GIUGNO

Elezioni Europee ed Amministrative 2024 si terranno, con ogni probabilità, nelle stesse giornate: il 9 ed il 10 Giugno del prossimo anno. La data – che sarà ufficializzata dal Ministro dell’Interno con il consueto Decreto Elettorale di metà Febbraio – è stata indicata dalla maggioranza di Governo, nel corso di alcune riunioni che si sono tenute in settimane. Rispetto allo scorso anno, quando le amministrative furono fissate nella seconda settimana di maggio, si va verso il periodo di chiusura delle scuole: da superare, prima di fissare la data, solo l’ostacolo del voto per le Europee che il Parlamento Europeo vorrebbe tenere in una sola giornata. Pare che ci sia anche l’intesa con l’Eu per una deroga, almeno in Italia.

