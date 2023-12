CONSIGLIO REGIONALE. ENTRA NEL VIVO LA LEGGE DI BILANCIO: APPROVAZIONE PRIMA DI NATALE

Il Consiglio Regionale della Campania dovrebbe approvare la nuova legge di bilancio relativa al 2024 entro la fine della prossima settimana. In questi giorni, infatti, lo schema di bilancio è al vaglio della Commissione Bilancio alla quale stanno già iniziando ad arrivare i primi emendamenti, tanto di maggioranza quanto di opposizione. Come accaduto anche in passato, con la Legge di Bilancio la maggioranza del Presidente De Luca fa la sua apertura alle opposizioni per garantire l’approvazione di provvedimenti singoli, presentati da ogni consigliere regionale, in una riedizione locale della famosa “legge mancia”. Fissato anche il monte massimo finanziabile per i singoli emendamenti che sarà di 150mila euro per i consiglieri di maggioranza, di 100mila, invece, per quelli di opposizione.

