NOCERA SUPERIORE, COMUNALI 2024. RAFFAELE SATIRO PRONTO ALLA SFIDA DA CANDIDATO SINDACO

“Se dovesse esserci il terzo mandato, anche per i Comuni superiori ai 15mila abitanti, Giovanni Cuofano sarà il mio candidato sindaco. In caso contrario, dopo la lunga esperienza amministrativa maturata al Comune di Nocera Superiore, sono pronto e disponibile ad affrontare questa avventura per le Comunali 2024.” E’ questo il messaggio che, nel corso dell’ultimo consiglio comunale di Nocera Superiore, convocato per l’approvazione del Bilancio di Previsione, ha lanciato a tutto il Consiglio Comunale, e non solo, il Consigliere Comunale Raffaele Satiro. Una proposta che sembra andare nella direzione della continuità con l’amministrazione Cuofano, ma anche con la possibilità di aprire ad altre forze politiche che, oggi, si trovano all’opposizione. Nelle prossime settimane la ipotesi di candidatura, lanciata nel cuore del Consiglio Comunale da Raffaele Satiro, sarà, di sicuro, al centro delle discussioni che vedono il Comune di Nocera Superiore arrivare all’appuntamento con le elezioni comunali della Primavera del 2024.

