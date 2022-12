IL COORDINATORE NAZIONALE DEI GIOVANI DI FORZA ITALIA LASCIA IL PARTITO

Marco Bestetti, Coordinatore Nazionale dei Giovani di Forza Italia lascia il partito. Il consigliere comunale di Milano lo ha annunciato con una nota dicendo di sentire “il dovere di guardare avanti, senza rinnegare nulla”. “Ringrazio il presidente Berlusconi per avermi dato il privilegio di poter lavorare al suo fianco e gli riserverò sempre, come gli riservo oggi, grande stima e profondo affetto. Ora – ha aggiunto – voglio prendermi un periodo di riflessione per condividere con gli amici di sempre le giuste modalità per continuare a dare il mio contributo”.

Share on: WhatsApp