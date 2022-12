SALERNO. ANTONIO CAMMAROTA: “CAPODANNO IN PIAZZA DELLA LIBERTA’ O PIAZZA CONCORDIA”

“Oggi in Consiglio comunale ho richiesto al Sindaco di organizzare il concerto di capodanno in una sede adeguata per consentire la più ampia partecipazione in condizioni di serenità e sicurezza .I concerti pubblici di piazza con nomi importanti consentono a intere famiglie di assistere a spettacoli gratuiti che altrimenti non potrebbero permettersi.”

Lo scrive il Consigliere Comunale di Salerno Antonio Cammarota.

Scegliere invece di piazza Amendola, ridotta e pericolosa, piazza della Libertà o almeno piazza della Concordia, o la piazza dell’ex cementificio, determinerebbe la serena partecipazione di migliaia di famiglie e l’afflusso di turisti dall’Italia intera per la festa di Salerno, e favorirebbe le sponsorizzazioni importanti per coprire i costi che la imbarazzante situazione di predissesto della moneta comunale non consente.