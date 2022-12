CONSIGLIO PROVINCIALE IL 19 DICEMBRE. ALFIERI CANCELLA GLI ORARI DI STRIANESE: IN AULA ALLE 15:00

La differenza la si vede anche dai piccoli dettagli: come ad esempio la scelta dell’orario per la celebrazione del Consiglio Provinciale di Salerno. Alfieri ha fissato la data – ed anche l’orario – per il primo consiglio provinciale della sua Presidenza: l’appuntamento è per lunedi’ 19 Dicembre alle ore 15:00. Alfieri, rispetto al suo predecessore, ha voluto anche cambiare radicalmente l’orario, per consentire che lo svolgimento del consiglio non debba risentire di impegni e di appuntamenti a pranzo: i consiglieri provinciali sono convocati in aula per le 15:00 per affrontare tutti i punti all’ordine del giorno.

