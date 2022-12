PINO BICCHIELLI (NM): “CLASSIFICA SOLE 24 ORE, MALA GESTIO DI UN’AMMINISTRAZIONE CHE VA AVANTI DA ANNI”

Arriva la classifica 2022 del Sole 24 Ore sulla qualità della vita delle città italiane. Salerno perde quota e sprofonda in 97esima posizione perdendone ben 8. “Il dato è catastrofico – dice il vicepresidente del gruppo alla Camera dei deputati di Noi Moderati, Pino Bicchielli – ed è sintomatico di una mala gestio tipica di un’amministrazione che va avanti ormai da decenni. Il cambio di passo è necessario – continua – e deve essere realtà quanto prima, altrimenti saranno sempre i cittadini a pagarne ancor di più le conseguenze”.

“Se Salerno non ha una qualità di vita degna di tale nome, la colpa è di chi guida la città. Non serviva la classica del Sole 24 Ore per capirlo – ragiona l’onorevole Bicchielli – perché la situazione è sotto gli occhi di tutti, ma oggi abbiamo questa autorevole attestazione. La nostra città non è più quella di una volta, fatto risaputo, e si deve fare qualcosa al più presto perché tra non molto sarà troppo tardi. La ricetta è facile – le indicazioni del parlamentare – e si ritrova nel potenziamento dei servizi essenziali dai trasporti alla sanità”.