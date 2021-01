IL COPRIFUOCO ALLE ORE 20:00: LA PROPOSTA DEL GOVERNO ALLE REGIONI

Ancora non è stata presa alcuna decisione ufficiale ma, pare, che nel corso della riunione Stato-Regioni, per decidere le nuove misure di contrasto al Covid 19, il Governo Conte abbia avanzato l’ipotesi di anticipare, seppure solo in alcuni giorni della settimana, il divieto di circolazione, fatte salve le esigenze comprovate, dalle 22:00 alle 20:00. Una proposta sulla quale, come dicevamo, ancora nessuna decisione ufficiale è stata presa ma che resta, comunque, al vaglio di Governo e Regioni per il prossimo DPCM da adottare.

