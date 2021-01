SCUOLE IN CAMPANIA. TUTTI IN ATTESA DELL’ORDINANZA DEL PRESIDENTE DE LUCA

E’ in arrivo, al massimo entro il giorno 6 gennaio, la nuova ordinanza del Presidente della Regione Vincenzo De Luca sul rinvio della riapertura della scuola in presenza in tutta la Regione Campania. Una decisione che, ampiamente anticipata, ancora una volta ribalterà le indicazioni del Governo, cosi’ come accade dallo scorso 16 ottobre, ultimo giorno in cui gli alunni e gli studenti della Regione sono stati in aula. C’è solo da comprendere se si tratterà di una ordinanza generalizzata, che comprende le scuole di ogni grado ed ordine, o se, invece, il Presidente della Regione vorrà fare un distinguo tra primaria e media e scuole superiori: cio’ che pare chiaro a tutti è che dal 7 gennaio in Campania nessun alunno o studente tornerà in classe in presenza. Bisogna solo capire da quando e con quali modalità sarà possibile tornare alla didattica ordinaria.

