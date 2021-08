IL GOVERNO ANNUNCIA FONDI AGGIUNTIVI PER LE PERDITE DEL TRASPORTO PUBBLICO

“In aggiunta a quanto finora fin qui erogato, nella seconda parte del 2021 per le Regioni e le Province autonome saranno ripartiti: 618 milioni di euro per finanziare servizi aggiuntivi; 800 milioni per compensare minori ricavi. Tali stanziamenti appaiono pienamente adeguati a sostenere un aumento consistente dell’offerta di Tpl per l’intero anno in corso”.

Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini in un’audizione sulle iniziative di sua competenza in vista dell’avvio del prossimo anno scolastico alla commissione Istruzione del Senato. Giovannini ha ricordato che nel biennio 2020-2021 sono stati stanziati 2.740 milioni di euro finalizzati alla copertura dei mancati ricavi dovuti all’emergenza sanitaria e alla erogazione di servizi aggiuntivi da parte degli enti territoriali, responsabili del Tpl.