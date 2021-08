FORZA ITALIA CADE A PEZZI. LA SORELLA DI STEFANO CALDORO SI TESSERA CON FRATELLI D’ITALIA

La notizia, anticipata questa mattina dal quotidiano Cronache di Napoli, è destinata a fare discutere in tutti gli ambienti del centro destra della Regione Campania: Alessandra Caldoro, sorella dell’ex Governatore Stefano, oggi alla guida dell’opposizione all’interno del Consiglio Regionale, ha aderito a Fratelli d’Italia in vista di una possibile candidatura al Consiglio Comunale per le Amministrative di Napoli 2021. Ancora un pezzo di Forza Italia che va via e che prende la direzione del partito di Giorgia Meloni che, oramai, sul territorio della Campania sta accogliendo i tantissimi amministratori e dirigenti di partito che non si ritrovano piu’ nelle scelte di Forza Italia. Solo qualche giorno fa Stefano Caldoro aveva preso parte, insieme a Catello Maresca, alla presentazione del Libro IO SONO GIORGIA a Napoli, alla presenza della stessa Meloni.

