IL GOVERNO DETTA LE NUOVE REGOLE: DIVIETO DI LASCIARE IL COMUNE IL 25, 26 DICEMBRE E 1 GENNAIO

Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto legge Covid, che disegna la cornice delle misure sul Natale e in particolare delle limitazioni agli spostamenti. Il decreto legge Covid fornisce una cornice normativa alle restrizioni che il governo dettaglierà per il Natale nel prossimo Dpcm. “Nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato ogni spostamento tra comuni“, si legge nel testo. Vediamo, nel dettaglio, tutte le regole previste dal nuovo provvedimento.

“Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione”.

Stretta agli spostamenti verso le seconde case nel periodo delle festività. Nel testo del decreto legge Covid, infatti, si legge che dal 21 dicembre al 6 gennaio sarà consentito tornare presso la propria abitazione fuori Regione, ma non ci si potrà spostare “verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1°gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune”.