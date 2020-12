SALERNO, COMUNALI 2021. L’ADDIO DI ERMANNO GUERRA, IL RITORNO DI ALFONSO BUONAIUTO

Chi lascia, chi torna. Chi se ne va, chi, invece, si ributta nella mischia elettorale: la storia di ogni tornata elettorale ma, quest’anno, per le Comunali di Salerno sono in programma clamorose novità. Ad esempio, dopo una lunga militanza con il gruppo dei Progressisti non sarà della partita l’ex assessore, oggi consigliere comunale, Ermanno Guerra: nessuna candidatura ma un tranquillo passo indietro per Guerra che, per anni, ha guidato l’assessorato alla cultura. Tornerà, invece, in maniera attiva ad occuparsi di elezioni comunali un altro ex assessore comunale: si tratta di Alfonso Buonaiuto che ha deciso di indossare, per giocare la partita, la maglietta di Italia Viva, partito al quale ha aderito sin dalla sua nascita, poco piu’ di un anno fa.

