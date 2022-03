IL GOVERNO DRAGHI PREPARA IL DECRETO AUSTERITY: SI TORNA AL 1973

Il Governo sta lavorando ad un Decreto Legge, che sarà emanato nel corso della prossima settimana, per fronteggiare l’aumento dei costi energetici. Da quello che trapela sarà un provvedimento simile a quello che nel Novembre del 1973 il Governo Rumor approvo’ per affrontare la crisi petrolifera dopo il conflitto tra Egitto ed Israele: riduzione dei consumi per tutti gli edifici pubblici con un taglio alla pubblica illuminazione, abbassamento del riscaldamento ed un invito a tutti gli italiani ad un risparmio nell’utilizzo delle fonti energetiche, a cominciare da quelle casalinghe. Ci avviamo ad una nuova Austerity? Pare proprio di si anche se 49 anni fa il Governo si doveva preoccupare prima della mancanza di carburante per le autovetture, decidendo per le domeniche senza auto, invitando i cittadini all’utilizzo del servizio pubblico di trasporto.

