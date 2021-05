IL GOVERNO FINANZIA I COMUNI CHE TROVANO SEDI ELETTORALI FUORI DALLE SCUOLE

Dopo l’esperimento dello scorso anno, completamente fallito, il Ministero dell’Interno ci riprova anche per la tornata elettorale del 2021 ma, questa volta, appostando un mini fondo per finanziare le scelte delle amministrazioni comunali. Il termine previsto è quello del 15 luglio: i soldi a disposizione, in realtà, non sono tantissimi ma potrebbero servire a coprire le spese. Ecco quanto è stato approvato con l’ok al Decreto Sostegni.

Il Viminale ha istituito un fondo da 2 milioni di euro per erogare contributi ai comuni che, entro il 15 luglio, individuano come seggi delle elezioni amministrative sedi alternative alle scuole. Questo, per ridurre i disagi alla didattica in vista della tornata elettorale fissata in autunno.