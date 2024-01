IL GOVERNO FRENA SU TERZO MANDATO SINDACI: NORMA FUORI DAL PROSSIMO CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Decreto Elezioni, all’ordine del giorno del prossimo Consiglio dei Ministri, in programma per la prossima settimana, non conterrà la norma per l’eliminazione del vincolo del terzo mandato per i Comuni con una popolazione inferiore ai 15mila abitanti. Il provvedimento, a quanto si apprende da fonti governative, al momento non è all’ordine del giorno del prossimo Consiglio dei Ministri che stabilirà, solo ed esclusivamente, la data per lo svolgimento delle elezioni Europee e delle Elezioni Amministrazione della primavera del 2024.

