OLEVANO SUL TUSCIANO. POSTAMAT LENTO, IL SINDACO SCRIVE ALLA DIREZIONE DI POSTE ITALIANE

Con una lettera inviata ai vertici di Poste Italiane, Michele Ciliberti, Sindaco del Comune di Olevano sul Tusciano, ha richiesto un intervento immediato per il miglioramento del funzionamento del Postamat.

“Egregio dottor Del Fante Le segnalo un problema più volte comunicato ma senza soluzione: la lentezza dell’unico sportello Atm in funzione a Olevano sul Tusciano, quello di via Risorgimento della frazione Ariano. Si chiede la sostituzione dello sportello con uno di ultima generazione che riesca a svolgere le operazioni in tempi ragionevoli e a garantire l’efficienza dei servizi erogati”.

Comincia così la lettera inviata dal Primo cittadino di Olevano sul Tusciano, Michele Ciliberti, all’Ad di Poste Italiane, Matteo Del Fante, per esortarlo a migliorare il servizio di cui usufruisce gran parte della popolazione locale. Il sindaco Ciliberti ha prospettato anche altre soluzioni per risolvere i disagi che vivono gli utenti anziani per raggiungere l’unico Ufficio postale del paese.

La lettera del Primo cittadino si chiude così: “Dottor Del Fante affido a lei le richieste della popolazione olevanese che ha scelto da sempre Poste Italiana quale erogatore, primario e affidabile, dei servizi finanziari”.