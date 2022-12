IL GOVERNO MELONI APPROVA IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI: IN VIGORE DAL 1 APRILE 2023

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare il nuovo codice degli appalti. La riunione dell’esecutivo si è tenuta dopo la cabina di regia sul Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il Codice si applicherà a tutti i nuovi procedimenti a partire dal 1° aprile 2023. Dal 1° luglio 2023 è prevista l’abrogazione del Codice precedente (decreto legislativo 50/2016) e l’applicazione delle nuove norme anche a tutti i procedimenti già in corso.

Il Governo ha anche approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo relativo al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, nell’ambito della legge annuale della concorrenza. Infine è arrivato il via libera, anch’esso definitivo, al riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS). Sono tutti e tre obiettivi del Pnrr previsti per la seconda metà dell’anno.