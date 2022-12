L’ORDINE DEI COMMERCIALISTI DI SALERNO FESTEGGIA I COLLEGHI VETERANI. APPUNTAMENTO LUNEDI’ 19 DICEMBRE

L’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (ODCEC) di Salerno festeggia i suoi iscritti di lunga data il prossimo lunedì, 19 dicembre, al Teatro Ghirelli di Salerno (ore 18:15). Nel corso della cerimonia saranno tredici i commercialisti premiati per i 50 anni di iscrizione e ben 76 i premiati per i 40 anni di iscrizione all’Albo: alcuni di loro hanno raggiunto e anche superato i ragguardevoli traguardi già da qualche tempo, segno di una passione e dedizione alla professione profonda e immutata nonostante i grandissimi cambiamenti attraversati dalla Categoria nell’ultimo mezzo secolo.

“Dopo diversi anni – commenta il presidente dell’ODCEC Salerno Agostino Soave – riprendiamo con estremo piacere una tradizione che celebra la grande dedizione e costanza dei nostri iscritti e in particolare dei colleghi che hanno dedicato decenni alla nostra professione raggiungendo, e in alcuni casi superando, il prestigioso traguardo di 40 e 50 anni di impegno e attività. Un risultato di per sé straordinario ma che nel nostro caso è veramente ammirevole, alla luce non solo di quanto la nostra professione sia cambiata dagli anni 70 ad oggi ma, soprattutto, di come tuttora muti vertiginosamente di mese in mese, di governo in governo, di scadenza in scadenza. La loro lunga carriera – prosegue il presidente Soave – è per tutti noi un esempio di onorata resilienza, un punto di riferimento e motivo di orgoglio che testimonia la grande abnegazione della nostra Categoria che non arretra e non abdica al proprio mandato, e una fonte di ispirazione per le nuove generazioni che finalmente stanno tornando ad avvicinarsi e a guardare in modo attrattivo al nostro mondo lavorativo. Come mi auguro che siano di ispirazione anche le uniche quattro colleghe che premieremo per i 40 anni di anzianità di iscrizione: professioniste antesignane di una scelta di carriera che ci auguriamo intraprendano sempre più donne. La cerimonia di lunedì – conclude Agostino Soave – segue l’ultimo evento formativo del 2022 svoltosi giovedì scorso e dedicato alla “Crisi aziendale: Revisione Legale e consulenza professionale” e sarà dunque anche l’occasione per chiudere in bellezza un altro anno intenso di iniziative ed eventi”.