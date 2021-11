IL M5S DICE SI ANCHE AL FINANZIAMENTO DEL 2X1000: E’ UN PARTITO A TUTTI GLI EFFETTI

Cade uno degli ultimi tabu’ in casa M5S, dopo quelli caduti negli anni dal 2018 ad oggi: è stata, infatti, approvata la facoltà di accedere ai finanziamenti che imprese e cittadini possono stabilire nella dichiarazione dei redditi, grazie al 2×1000. Il voto della piattaforma degli iscritti, su proposta degli attuali vertici del Movimento 5 Stelle, è stato ampiamente favorevole ed ora anche il partito di Giuseppe Conte, cosi’ come tutti gli altri partiti, potrà accedere ai fondi del 2×1000. Un passaggio politico che, di fatto, trasforma il Movimento 5 Stelle in un vero e proprio partito: i finanziamenti del 2×1000 arriveranno solo alla fine del 2022 e qualcuno già dice che si tratta dei fondi necessari, in parte, per affrontare la prossima campagna elettorale per le Politiche.

Share on: WhatsApp