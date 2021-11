E’ il momento di scegliere, soprattutto per le elezioni provinciali del prossimo 18 Dicembre ed allora il Sindaco di Pagani Lello De Prisco, ospite di Agenda Politica, attacca i partiti, ricordando quanto avvenuto nel 2019 e nel 2020, annunciando il suo sostegno alle liste civiche presenti in campo per il Parlamentino di Palazzo Sant’Agostino.

