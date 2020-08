IL M5S METTE AI ON LINE IL MANDATO ZERO E LE ALLEANZE CON I PARTITI ALLE COMUNALI

Domani scatterà, sulla piattaforma Rousseau, un nuovo voto per coinvolgere la base del Movimento 5 Stelle che punta a ribaltare alcuni dei punti cardini del movimento stesso. Gli iscritti, infatti, saranno chiamati a votare per l’eliminazione del vincolo creato dal mandato di consigliere comunale per chi, volesse, per la seconda volta candidarsi a sindaco ma, soprattutto, la possibilità per il Movimento 5 Stelle di stringere alleanze con i partiti per le elezioni comunali.

Il prossimo anno ci sono comuni importanti chiamati al voto come Roma (dove Virginia Raggi ha già confermato la sua volontà di ricandidarsi), Torino (con la sindaca Appendino uscente) e Napoli.