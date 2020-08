REGIONALI 2020. GIOVANNI D’ERCOLE FIRMA LA CANDIDATURA PER FRATELLI D’ITALIA

Giovanni D’Ercole firma la candidatura per le prossime regionali in Provincia di Avellino dove sarà nella lista di Fratelli d’Italia per sostenere la candidatura a Presidente di Stefano Caldoro. D’Ercole, già consigliere comunale di Avellino, da sempre esponente del centro destra prima con Alleanza Nazionale, poi con il Popolo delle Libertà, oggi con Fratelli d’Italia sin dalla sua nascita, si appresta ad affrontare la prossima tornata elettorale in tutta la provincia di Avellino.

“Con la firma dell’accettazione della candidatura alle regionali inizia questa mia nuova avventura per far ripartire la nostra splendida Irpinia. Cari amici, siete con me?”