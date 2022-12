IL MINISTERO DELL’ECONOMIA BOCCIA L’EMENDAMENTO LOTITO PER SPALMARE I DEBITI DEL CALCIO

Il Mef dice no alla possibilità che le società sportive possano accedere ad una ulteriore rateizzazione del debito maturato con l’Erario, fino ad un massimo di 60 rate. La proposta, sostenuta dal Senatore di Forza Italia Claudio Lotito, che in Parlamento aveva anche raccolto il sostegno di altre forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione, ha ricevuto un parere negativo, in Commissione, da parte del Ministero dell’Economia e Finanzia.

Al momento, il Parlamento ha prodotto un emendamento di fatto bipartisan all’articolo 13 del Dl Aiuti quater (n. 176/2022) che prevede la «rateizzazione fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo, con il versamento delle prime tre rate entro il 22 dicembre 2022» dei versamenti fiscali e contributivi sospesi per far fronte all’emergenza sanitaria da gennaio a novembre 2022 (e che avrebbero dovuto essere effettuati in un’unica rata originariamente il 16 dicembre).