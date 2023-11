IL MINISTRO BERNINI: “RIVOLUZIONE CULTURALE CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE”

“L’ultima vittima, Giulia, è stata uccisa alla vigilia della discussione della tesi. Una laurea conquistata da studentessa modello – spiega Anna Maria Bernini, Ministro del Mur -. Il mondo dell’Università non è immune dalla violenza di genere e questo fa riflettere. Ci vuole un cambiamento che sia una rivoluzione culturale e lo strumento è l’educazione. In questo l’Università può contribuire a quella che mi sento di chiamare normalità del rispetto”. Il ministro Bernini aggiunge: “Ringrazio l’Accademia per questo bellissimo video che ci affida un messaggio importante. Un messaggio rivolto alle donne ma al tempo stesso agli uomini”. La clip è stata realizzata con scene riprese durante le diverse rappresentazioni teatrali portate in scena in questi ultimi anni dalle allieve e dagli allievi dell’Accademia ‘Silvio d’Amico’. Il montaggio è del videomaker Carlo Fabiano. L’Accademia nazionale d’Arte drammatica ‘Silvio d’Amico’ è una delle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) che fanno capo al Mur.

