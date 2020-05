IL MINISTRO BOCCIA NON ESCLUDE VOTO REGIONALI IN ESTATE: ECCO QUANDO

Il provvedimento è in Parlamento, se ci sarà una ipotesi di finestra elettorale in estate, sulla base di valutazioni scientifiche, il Parlamento è sovrano e il governo si rimetterà alle decisioni del Parlamento. Nessuno lo esclude”. Lo ha detto Francesco Boccia, a ‘Mezz’ora in più’, a proposito del voto delle regioni in scadenza.

“Non potremmo permetterci, in caso un nuovo contagio, di rinviare il voto per 6 regioni -ha spiegato il ministro delle Regioni-. Il governo ha aperto la finestra elettorale settembre-novembre sulla base di valutazioni scientifiche allora parziali. Ma il Parlamento è sovrano, se dalla Salute arrivasse un ok possibile per consultazioni estive sarebbe la prima volta, ma non vanno escluse. Meglio ipotizzarle d’estate che avere la certezza, che oggi non c’è, di un nuovo contagio”.