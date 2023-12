IL MINISTRO FITTO IN CAMPO PER LE EUROPEE 2024: LA SVOLTA NELLA LISTA DI FRATELLI D’ITALIA

C’è anche il nome del Ministro Raffaele Fitto nell’elenco dei papabili candidati alle prossime elezioni europee del 2024 nella lista di Fratelli d’Italia. Reduce dagli importanti successi ottenuti nei rapporti con l’Unione Europea – in modo particolare per il pagamento delle diverse rate del Pnrr – Fitto potrebbe essere un nome sul quale scommettere, per sottolineare la capacità di Fratelli d’Italia di creare e mantenere un ottimo feeling con le istituzioni europee. Ed il nome di Fitto potrebbe essere in compagnia anche di altri Ministri in carica, in vista della prossima tornata per le Europee 2024: nella circoscrizione centro si parla, da tempo, anche della candidatura del Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida.

