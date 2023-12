IMMA VIETRI (FDI): “MANOVRA 2024, MENO TASSE PER FAMIGLIE E LAVORATORI, PIU’ RISORSE PER SANITA’ “

“Meno tasse per famiglie e lavoratori, piu’ investimenti per la Sanita’. Il Governo Meloni si dimostra, ancora una volta, vicino alle esigenze degli italiani”. Lo dice, in una nota, la deputata Imma Vietri, capogruppo di FdI alla Commissione Affari Sociali in merito all’approvazione della legge di bilancio. “Le tasse finalmente si riducono con i fatti: il taglio del cuneo fiscale, che costa 10 miliardi, interessa una platea di 14 milioni di contribuenti. A questi si aggiungono i 4 miliardi utilizzati per portare l’aliquota Irpef dal 25 al 23 per cento per i redditi fino a 28mila euro; ampliata fino a 8.500 euro anche la soglia di no tax area. Previste inoltre – aggiunge Vietri – la detassazione dei fringe benefit fino a 2000 euro per chi ha figli a carico e la proroga per il 2024 delle agevolazioni al mutuo per la prima casa degli under 36 con Isee entro i 40 mila euro. Confermata, tra le numerose misure in campo, anche la Carta “Dedicata a te” per l’acquisto dei beni alimentari di necessita’ per famiglie con redditi fino a 15 mila euro”. Un capitolo a parte la Sanita’. “Siamo di fronte – sottolinea Vietri – ad un totale cambio di passo rispetto ai tagli del passato, con l’incremento del Fondo sanitario nazionale di 3 miliardi per il 2024, 4 miliardi per il 2025 e 4,2 miliardi per il 2026, dando assoluta priorita’ all’abbattimento delle liste d’attesa e alla detassazione degli straordinari. Un intervento mirato che si pone l’obiettivo di andare incontro sia alle richieste dei cittadini, che meritano di avere una sanita’ pubblica che funzioni davvero, sia a quelle del personale che opera da anni in condizioni di difficolta’”. A queste misure – conclude Vietri – “si aggiunge la buona notizia di oggi della richiesta di pagamento della quinta rata del Pnrr, che segue il versamento avvenuto ieri della quarta rata e l’entrata in vigore del nuovo Piano, che chiudono un anno di grande impegno e di risultati straordinari del Governo Meloni. La strada intrapresa e’ quella giusta”.

