BARONISSI, COMUNALI 2024. SINISCALCO (FDI): “CRESCE ENTUSIASMO PER IL NOSTRO PROGETTO POLITICO”

E’ il primo candidato sindaco ufficialmente in campo per la prossima tornata amministrativa del Comune di Baronissi. Antonio Siniscalco, sostenuto da Fratelli d’Italia, in questi giorni di fine anno, continua la sua campagna elettorale.

“Sul nostro progetto politico di città”, dichiara Siniscalco, “stiamo registrando un entusiasmo senza precedenti. Il clima e l’atmosfera che circonda Fratelli d’Italia è, sicuramente, positivo. Accanto a questo fattore, c’è anche l’elemento locale: il nostro gruppo, da quasi 5 anni, anche se fuori dal Palazzo, ha continuato a fare opposizione a questo Sindaco che guida, senza dubbio, la peggior amministrazione di Baronissi degli ultimi 30 anni. Gli elettori, sono consapevoli e premieranno la nostra coerenza e la nostra serietà. A Giugno Baronissi si risveglierà dall’incubo del governo del Partito Democratico”.

Siniscalco, intanto, è già al lavoro per la campagna elettorale ed anche per la composizione delle liste. “Stiamo lavorando ad un programma snello e con punti essenziali partendo da quello che il Governo nazionale di Giorgia Meloni puo’ fare per Baronissi. Penso, prima di tutto, ai finanziamenti per Città della Medicina, nata da un’idea di Gennaro Esposito, di cui Valiante si è appropriato, dimostrando però tutta la sua incapacità amministrativa. Il progetto è fermo, mancano i fondi: sono fiducioso di poter avere dal nostro governo il supporto idoneo per quest’opera nella quale abbiamo sempre creduto.

Le liste ? Ci sarà quella di partito ma anche una civica, proveniente dal mondo dell’associazionismo, in attesa che i nostri alleati – Forza Italia, Lega e Noi Moderati – si esprimano sul progetto Baronissi. Il nostro territorio ha molte forze giovani, tra uomini e donne, che ben potranno e sapranno spendersi per la realizzazione del bene comune della città.

Il mio augurio per questo nuovo anno è che Baronissi possa risorgere e ritrovare il suo ruolo centrale ed autonomo rispetto a Salerno senza essere solo il dormitorio periferico. Abbiamo risorse e capacità per rendere Baronissi una cittadina

Produttiva sotto molteplici aspetti, cogliere e sviluppare tali potenzialità è doveroso, specie per chi amministra. Negli anni ho sempre dedicato impegno e passione per la mia città, per le persone che la vivono quotidianamente; per questo oggi la mia candidatura è il riconoscimento per il grande lavoro portato avanti sul territorio, con un gruppo forte e radicato in tutte le frazioni del nostro Comune.”