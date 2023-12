IL MINISTRO MATTEO SALVINI: “SUL MES MAI LITIGATO CON IL MINISTRO GIORGETTI”

Matteo Salvini, ha replicato all’affermazione del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, di avere “interesse che il Mes fosse approvato”, a margine della tradizionale consegna dei regali di Natale ai bimbi ricoverati all’Ospedale dei Bambini “Vittore Buzzi” a Milano. L’idea che l’approvazione del Mes fosse di interesse, “come merce di scambio su altro probabilmente è vera”, ma la bocciatura “è stata una scelta coerente. La lega ha sempre avuto la stessa idea da dieci anni a questa parte”. Con queste parole il ministro delle Infrastrutture e Trasporti,, ha replicato all’affermazione del ministro dell’Economia,, di avere “interesse che il Mes fosse approvato”, a margine della tradizionale consegna dei regali di Natale ai bimbi ricoverati all’Ospedale dei Bambini “Vittore Buzzi” a Milano.

Il ministro ha poi aggiunto: “Abbiamo sempre votato nella stessa maniera e il governo ha avuto una maggioranza compatta”. Rispondendo a chi gli ha chiesto se il ministro Giorgetti ne sia uscito indebolito, Salvini ha chiarito: “Assolutamente no. Abbiamo condiviso, scelto e fatto tutto per il bene degli italiani. Ne sono e ne siamo orgogliosi. Ero con lui ieri, lascio che i giornali scrivano quello che desiderano. Abbiamo fatto una grande cosa per l’Italia”, e in conclusione Salvini ha confermato di non aver “mai” litigato con Giorgetti.