EUROPEE 2024. NELLA LISTA DELLA LEGA CI SARA’ ALDO PATRICIELLO: ADDIO A FORZA ITALIA

Nei primi giorni del 2024, con ogni probabilità, la Lega ufficializzerà l’adesione al partito dell’attuale europarlamentare Aldo Patriciello, eletto nel 2019 con Forza Italia ma, da tempo, in rotta di collisione con il partito degli azzurri.Il noto imprenditore del settore della sanità privata, a quanto si apprende, è pronto a chiudere la sua lunga esperienza con Forza Italia per annunciare il suo ingresso nella Lega-Id, il gruppo esistente all’interno dell’Europarlamento, ed avviare la sua campagna elettorale per le Europee del prossimo giugno insieme a Matteo Salvini.

Share on: WhatsApp