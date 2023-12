GIOVANNI GUZZO: “DELEGHE IN PROVINCIA ? DECIDONO ALFIERI ED IL PARTITO DEMOCRATICO”

Reduce dallo straordinario risultato elettorale che, per la seconda volta consecutiva, lo ha visto primo degli eletti nella lista del Partito Democratico – ed anche in assoluto tra tutti gli eletti – il Consigliere Provinciale Giovanni Guzzo guarda anche al futuro (a cominciare dalle Regionali).

Entro fine anno, il Presidente Alfieri ha garantito di procedere alla distribuzione delle deleghe. Cosa ti aspetti?

“Deciderà tutto il presidente Franco Alfieri e il Partito Di cui mi onoro di far parte.Io posso garantire di essere pronto a portare avanti, con la passione di sempre, il lavoro fatto finora.”

E’ il momento di sfide piu’ importanti? Il patrimonio di consenso ottenuto tra gli amministratori della Provincia di Salerno ti fa guardare anche alle prossime regionali?

“Va bene essere ambiziosi, non penso sia una colpa, ma ora penso a godermi questo risultato che mi riempie di gioia e orgoglio e a onorare la fiducia che mi è stata data. Lo farò restando concentrato sul lavoro da fare e dedicandomi ai cittadini. Fare politica per me significa impegno quotidiano al servizio delle comunità che amministriamo. Il resto verrà da sè, se si lavora bene e lo si fa con onestà e trasparenza le gratificazioni e i risultati arrivano.”

Non è facile replicare un risultato elettorale. Eppure ci sei riuscito: primo degli eletti nel 2021, primo anche nel 2023.

“È un risultato che mi gratifica molto. 207 preferenze di amministratori locali pari a 6449 non sono pochi. A livello personale è la dimostrazione che mi sono stati riconosciuti l’impegno e la dedizione che in questi anni ho speso quotidianamente per le 158 comunità della provincia di Salerno e che i rapporti umani costruiti non sono relazioni superficiali ma di stima e fiducia verso la mia persona. A livello politico è un’importante affermazione per il Partito democratico che continua ad essere il partito più forte nel salernitano perché radicato sul territorio e vicino alla gente.”