IL MINISTRO RAFFAELE FITTO: “PNRR, STIAMO LAVORANDO ALLA QUINTA RATA”

Sulla quinta rata del Piano nazionale di ripresa e resilienza “stiamo lavorando e siamo convinti che entro il prossimo 31 dicembre raggiungeremo gli obiettivi e presenteremo la richiesta di pagamento. Siamo l’unico Paese che ha presentato ed avuto il pagamento della quarta rata e saremo nei prossimi giorni l’unico Paese a presentare gli obiettivi della quinta rata. Mi sembra sia un risultato molto rilevante”. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, ospite di “In mezz’ora”, su Rai3.

“Dobbiamo mettere in campo un’azione concreta e coerente per attuare il più grande piano di investimenti e riforme che il nostro Paese abbia mai avuto, e farlo in modo efficace”, ha aggiunto Fitto, sottolineando che sul Pnrr si è registrato “un confronto serio e costruttivo con la commissione europea, che ha portato a risultati positivi”.

Per il ministro “se il Piano nazionale di ripresa e resilienza viene visto come un una tantum per spendere queste risorse, siamo sulla strada sbagliata”. “La revisione è fatta per rafforzare il profilo riformista e per mettere in campo un’azione che punta non solo a spendere le risorse, ma a spenderle bene”, ha concluso Fitto.