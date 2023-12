TERZO MANDATO. LA GIOIA DI VOLPE (BELLIZZI), VALIANTE (BARONISSI), CUOFANO (NOCERA SUPERIORE)

Da Mimmo Volpe, Sindaco di Bellizzi, a Gianfranco Valiante, primo cittadino di Baronissi, per finire al piu’ giovane dei tre, Giovanni Maria Cuofano (Nocera Superiore): è cambiato l’umore dei tre sindaci che, senza una modifica dell’attuale legge elettorale, avrebbero dovuto chiudere la loro esperienza – in alcuni casi lunghissima – di amministratori comunali. E cosi’ cambia tutto, soprattutto le strategie di avvicinamento all’appuntamento elettorale della prossima primavera, perchè a questo punto non c’è piu’ fretta di trovare un successore o di raggiungere un accordo con altre forze politiche. Insomma, tutto torna al punto di partenza: con i sindaci in carica, già in campagna elettorale, per trasformare il decennio in qualcosa di piu’ longevo. Sempre che – questo è chiaro – la norma venga approvata in Parlamento entro i primi mesi del prossimo anno, sperando, almeno per loro, che il disegno di legge non faccia la stessa fine della Legge sulle Provinciali.

