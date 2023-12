OK AL TERZO MANDATO PER I SINDACI: L’ANNUNCIO DELL’ANCI AI PRIMI CITTADINI

Sarebbe stato raggiunto un accordo tra Anci, Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia, e Governo Meloni sulla modifica dell’attuale legge sul terzo mandato per i sindaci: la modifica, secondo quanto annunciato su diverse chat di amministratori comunali, riguarderebbe l’introduzione di tre mandati per i comuni superiori ai 15mila abitanti e di quattro mandati per quelli inferiori. Fissata, sempre secondo l’annuncio che gira in queste ore tra sindaci e consiglieri comunali, la tempestica: l’approvazione della riforma arriverebbe in Parlamento a Gennaio, subito dopo il tour de force per l’approvazione della Legge di Bilancio. Una notizia che, ancora prima di essere confermata, cambia gli assetti politici di tantissimi comuni, con tanti sindaci che, oramai, prossimi alla “pensione”, causa vincolo del terzo mandato, tornano, adesso di nuovo in campo e si giocano la partita per una nuova avventura elettorale.

Share on: WhatsApp