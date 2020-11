IL MINISTRO SPERANZA BOCCIA LA CAMPANIA: RESTA ROSSA, ARANCIONE PER LOMBARDIA, PIEMONTE E CALABRIA

Il Ministro della Salute Roberto Speranza boccia la Campania: nessun passaggio di colore, era rossa e resta rossa. Migliorano, invece, le condizioni per Lombardia, Piemonte e Calabria che lasciano la fascia rossa per passare i fascia arancione dove vi sono minori restrizioni, soprattutto per alcune attività commerciali. La nuova ordinanza entrerà in vigore a partire da domenica. Per la Campania, dunque, non ci sono novità nonostante gli annunci da parte del Presidente De Luca di un miglioramento di alcuni parametri.

