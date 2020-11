LEGA GIOVANI SALERNO. NOMINATO IL NUOVO COORDINATORE, ECCO DI CHI SI TRATTA

Complimenti e auguri di buon lavoro a Francesco Vildacci, nominato nuovo Coordinatore per la Lega Giovani di Salerno”. È quanto dichiarano dal coordinamento cittadino della Lega di Salerno.

“La Lega di Salerno in queste ultime settimane – continua Rosario Peduto , coordinatore cittadino del partito di Salvini – ha lavorato molto per far costituire il movimento giovanile in città sia nei numeri che nell’organizzazione. Francesco è la sintesi migliore di questo lavoro, la persona migliore possibile per sviluppare idee e iniziative che contribuiranno al dibattito politico della città e, più in generale, al futuro del territorio.

Un ringraziamento al coordinatore regionale e provinciale della Lega Giovani, Nicholas Esposito e Francesco Della Rocca. La Lega è una forza destinata a crescere sempre più sulla città e crede fortemente nel compito del movimento giovanile per creare una nuova classe dirigente preparata alle prossime sfide politiche. A Francesco Vildacci vanno i miei auguri personali e quelli dell’internocoordinamento: saremo sempre a sua disposizione per costruire un’organizzazione giovanile forte, radicata, inclusiva” conclude Rosario Peduto , coordinatore cittadino della Lega di Salerno.