IL MISTERO DELLA NORMA CONTRO IL CARO BOLLETTE: C’E’ MA NON VIENE MENZIONATA

Il Governo avrebbe adottato una norma per arginare, entro la fine dell’anno, il fenomeno dell’aumento delle bollette energetiche, appostando un miliardo di euro, ma della decisione non c’è traccia, almeno fino ad oggi. Un vero e proprio mistero…

Un fondo di un miliardo di euro contro il rincaro delle bollette, legato a doppio filo con i costi della transizione. A quanto si è appreso a Cdm in corso, un fondo ad hoc per contrastare i rincari sarebbe stato previsto dal governo in legge di bilancio. Il fondo verrà utilizzato con un decreto da realizzare entro fine anno per contrastare i rincari. Il comunicato pubblicato da Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri che ha dato il via libera al Dpb non fa tuttavia menzione della misura.