PER SENATORI E DEPUTATI NON VACCINATI I TAMPONI GRATIS PER L’ACCESSO IN AULA

Mentre l’Italia che lavora è in fila davanti alle farmacie per pagare ed ottenere il Green Pass, collegato al tampone, i parlamentari che hanno deciso di non vaccinarsi, secondo quanto riportato oggi dalle principali testate giornalistiche nazionali, potranno usufruire gratuitamente del servizio, grazie ad una convenzione stipulata dagli Uffici di Presidenza di Camera e di Senato con un centro analisi.

Non pagano i parlamentari, ma paga Pantalone ovviamente: e mentre milioni di lavoratori, non vaccinati, ogni 48 ore sono costretti a pagare il proprio tampone, c’è una parte del Parlamento che, in maniera completamente gratuita, non dovrà cacciare un centesimo per ottenere il Green Pass per l’accesso in Aula.