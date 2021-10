PROVINCIALI 2021. PARTITI AL LAVORO PER LE LISTE, ELENCHI DA PRESENTARE ENTRO FINE NOVEMBRE

Un mese, o poco piu’, per raccogliere le 100 firme necessarie e per indicare i nomi dei candidati, da un minimo di 8 fino a 16: terminata la campagna elettorale per le Comunali 2021, per le Segreterie dei partiti inizia un nuovo tour de force, quello che porterà fino alle Elezioni Provinciali di domenica 18 Dicembre. In Provincia di Salerno l’impegno, comunque, sarà a metà, considerato che si vota solo per il rinnovo del Consiglio Provinciale e non per la Presidenza. In ogni caso tutti i partiti stanno iniziando a verificare la disponibilità ad una candidatura tra i sindaci ed i consiglieri provinciali dei 158 comuni della Provincia di Salerno: c’è ancora tempo, ma non troppo, perchè le liste andranno consegnate nei 20 giorni precedenti il voto, in poche parole per la fine del mese di Novembre.

