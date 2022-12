IL NOLEGGIO CHE VINCE. SICILY BY CAR SALERNO PRIMA IN ITALIA: ECCO IL PREMIO

L’agenzia salernitana di Sicily By Car, azienda nazionale leader nel settore del noleggio, ha ottenuto il premio come prima struttura del paese. A consegnare il premio nelle mani di Attilio Tortora e di Luigi Ciccoleri è stato direttamente il patron dell’azienda Tommaso Dragotto.

La soddisfazione dei nostri clienti è il motore che ci spinge a fare sempre meglio, orgogliosi di ricevere il premio “EXCELLENT SERVICE “ primi in Italia un ringraziamento al Presidente Tommaso Dragotto che ha sempre creduto in noi. Orgogliosi di far parte della famiglia Sicily by Car l’unico noleggio che batte la bandiera italiana . Grazie al responsabile Luigi Ciccoleri ai collaboratori e a tutta la squadra.

Lo scrive l’imprenditore Attilio Tortora.