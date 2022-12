LO SGARBO DI BONACCINI A DE LUCA: PICIERNO VICE, NESSUN RUOLO PER PIERO

Pare che l’annuncio di Stefano Bonaccini di voler affidare, in caso di vittoria alle Primarie del prossimo febbraio, il ruolo di Vice Segretario del Pd alla “campana” Pina Picierno, attuale eurodeputata, non abbia reso felice la famiglia De Luca ed in modo particolare il deputato Piero De Luca che, dopo l’intesa raggiunta sul territorio della Campania con lo stesso Bonaccini, si aspettava un riconoscimento politico importante. E De Luca Jr non è l’unico a masticare amaro: insieme a lui anche Gennaro Oliviero, Presidente del Consiglio Regionale della Campania, tra i primi ad annunciare il proprio sostegno per Bonaccini alle prossime Primarie del Partito Democratico. Una situazione che, dopo le festività natalizie, sarà piu’ chiara, anche se, oramai, le posizioni nel Partito Democratico della Campania sembrano abbastanza definite con il gruppo che fa riferimento al Presidente della Regione Vincenzo De Luca schierato dalla parte di Bonaccini, con il Commissario Francesco Boccia, insieme al deputato Marco Sarracino, a sostegno di Elly Shlein.

