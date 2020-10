IL NUOVO CONSIGLIO REGIONALE: I “VETERANI” CASCONE, CAMMARANO E PICARONE

Sarà un ritorno in aula nel segno della continuità per tre consiglieri regionali eletti in Provincia di Salerno: Luca Cascone (De Luca Presidente), Michele Cammarano (Movimento 5 Stelle) e Franco Picarone (Partito Democratico). Sono loro i “veterani”, già reduci da una prima esperienza all’interno del Consiglio Regionale della Campania, seppure con ruoli e posizioni completamente diversi.

Per Luca Cascone si prospetta una conferma alla guida della Commissione Trasporti, cosi’ come avvenuto negli ultimi 5 anni.

Per Michele Cammarano, sempre che vi sia un’intesa con il centro destra, ci potrebbe essere la Vice Presidenza della Commissione Agricoltura.

Per Franco Picarone, invece, si parla con insistenza della Presidenza della Commissione Sanità sulla quale, pero’ avrebbe messo un veto Mister 41.000 preferenze: Mario Casillo.