CONSIGLIERI REGIONALI ALL’ESORDIO: CARPENTIERI, SAVASTANO, VOLPE, PELLEGRINO, MATERA E PIERRO

Per alcuni si tratta di un esordio assoluto all’interno delle Istituzioni (come nel caso di Andrea Volpe), per altri, invece, di un salto di livello (come per gli ex sindaci Nunzio Carpentieri e Tommaso Pellegrino e per l’assessore Nino Savastano), per qualcuno un ritorno nelle aule di rappresentanza (come per l’ex assessore provinciale Attilio Pierro), per altri, infine, un rientro nell’amministrazione regionale dalla parte del Consiglio (per l’ex assessore regionale Corrado Matera). Per tutti, pero’, si tratta della prima volta all’interno del Consiglio Regionale della Campania e tutti guardano, adesso, anche alla collocazione nelle diverse Commissioni Consiliari. Difficile che per i sei salernitani “esordienti” possa esserci una Presidenza, salvo che per Nino Savastano che potrebbe essere indirizzato a quella delle Politiche Sociali.

Share on: WhatsApp