BATTIPAGLIA. LA SODDISFAZIONE DI FDI: “FINALMENTE LA SINDACA AFFRONTA IL PROBLEMA DELLA SCUOLA”

“Siamo molto soddisfatti di quanto accaduto ieri sera in consiglio comunale: con l’iniziativa di Fratelli d’Italia e con il supporto di altri quattro consiglieri comunali di opposizione finalmente abbiamo portato la sindaca, l’intera amministrazione e i dirigenti scolastici a costituire un vero e proprio tavolo tecnico di discussione e confronto.

Quando la politica di spoglia dei suoi abiti e dei suoi colori e si mette insieme per fare il bene della comunità si ottengono sempre risultati. Al di là della paternità dell’iniziativa, auspichiamo in un periodo come questo di vera emergenza e di frastorno per i cittadini che questo “tavolo” ieri realizzato con la discussione del consiglio

comunale monotematico da noi richiesto possa essere svolto con cadenza quindicinale. E, accolto con piacere l’intervento della sindaca Francese la quale sposando appieno la nostra richiesta ha proposto che Battipaglia si attrezzi per avere un laboratorio che processi i tamponi, chiediamo che si interessi anche di avere risposta in tempi brevissimi.

Affinché quanto accaduto in questi ultimi giorni, con la necessità di chiudere i plessi scolastici per la mancanza di risposta dei tamponi effettuati, non accada più. Continueremo a restare vigili, per il bene della comunità.”