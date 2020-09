IL PREMIER CONTE PENSA AD UNA MODIFICA DEL REDDITO DI CITTADINANZA

Entro la fine del 2020 potrebbe arrivare una modifica della legge che ha istituito il Reddito di Cittadinanza. Le parole pronunciate dal Premier Conte, nella giornata di ieri, lasciano intendere che ci sarà qualche cambiamento nell’attuale norma che incontra enormi ostacoli quando si tratta dell’inserimento nel mondo del lavoro.

Ad oggi, in Italia, sono oltre 3 milioni i percettori del reddito di cittadinanza con una spesa media da parte dello Stato di circa 520 euro per ogni titolare del RDC. Dall’entrata in vigore della legge, pero’, appena 196.000 sono stati i titolari del Reddito di Cittadinanza che sono stati avviati al lavoro grazie all’impegno dei Navigator e dei centri dell’impiego.

Anche il Partito Democratico spinge per una modifica della Legge sul Reddito di Cittadinanza e per un miglioramento della parte che prevede l’avvio al lavoro.