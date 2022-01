IL PRIMATO DEI “DE LUCA”: DA LUNEDI’ PADRE E FIGLIO TRA I GRANDI ELETTORI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

E’ un primato, mai raggiunto da altri nelle precedenti elezioni del Presidente della Repubblica: padre e figlio, impegnati, seppure a distanza di qualche ora per i problemi del distanziamento, in aula a Montecitorio per scegliere il successore di Sergio Mattarella. Vincenzo e Piero De Luca un record, di sicuro, lo hanno raggiunto e, nei prossimi anni, difficilmente superabile ovvero arrivare, da Presidente della Regione e da deputato del Partito Democratico, sotto braccio, o quasi, per inserire la propria scheda nella famosa insalatiera.

Voteranno lo stesso nome? Ah, saperlo…