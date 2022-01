DELEGHE IN PROVINCIA, STRIANESE PRENDE TEMPO E SCOPPIA IL CASO DEI SOCIALISTI

Il Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese, dopo aver incontrato, a piu’ riprese, tutti i consiglieri provinciali di maggioranza, adesso prende tempo per l’assegnazione delle deleghe per avviare il lavoro vero e proprio a Palazzo Sant’Agostino. Le trattative, condotte da Piero De Luca e dal Segretario Provinciale del Pd Vincenzo Luciano, che sembravano destinate ad una rapida conclusione, improvvisamente, si sono ingarbugliate perchè il gruppo del Partito Socialista, che ha portato in Consiglio Provinciale due consiglieri, ha rivendicato deleghe pesanti ed un ruolo politico molto piu’ significativo di quello che i vertici provinciali del Pd avevano immaginato. Ed allora, vuoi per far sbollire un po’ gli animi, vuoi per gli impegni di Piero De Luca a Roma per l’elezione del Presidente della Repubblica, tutto è stato rinviato: si va verso gli inizi del mese di Febbraio.

