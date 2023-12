IL PRIMO CONSIGLIO PROVINCIALE DOPO LE ELEZIONI IN PROGRAMMA DALL’8 GENNAIO

Non c’è ancora la data ufficiale ma, con ogni probabilità, la prima seduta del nuovo Consiglio Provinciale di Salerno, così come venuto fuori dalle elezioni dello scorso 20 Dicembre, si terrà tra l’8 ed il 10 di Gennaio. Solo dopo il 1 Gennaio, invece, il Presidente della Provincia Alfieri convocherà tutti i consiglieri provinciali di maggioranza (che sono ben 14 in rappresentanza di quattro lista) per la discussione sull’assegnazione delle deleghe, in modo particolare quella di Vice Presidente della Provincia. L’argomento “deleghe”, almeno per il momento, non è stato ancora affrontato, neppure nel corso dell’incontro per lo scambio degli auguri che si è tenuto all’interno della sede Provinciale del Partito Democratico di Salerno.

