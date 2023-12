ATTILIO PIERRO (LEGA): “CILENTANA INTERROTTA, TEMPESTIVI INTERVENTI ANAS. ORA FONDI GOVERNO”

“Tempestivi gli interventi di Anas per la sicurezza del viadotto Acquarulo, sulla SS18 Cilentana, un’arteria provinciale acquisita a fine 2018 alla viabilità statale e già oggetto di attenzione da parte del gestore. L’anomalia riscontrata su uno dei giunti del viadotto e la lesione che si è rilevata al pulvino della pila corrispondente ha imposto la chiusura della tratta stradale in via precauzionale. Ora dovrà essere realizzata la progettazione necessaria e avviati i lavori, con fondi già a disposizione, per garantire il transito in sicurezza sulla Statale. Positivo inoltre l’interessamento del Mit rispetto a questo intervento: ancora una volta riaffermiamo la grande attenzione di Matteo Salvini e della Lega alle infrastrutture del nostro Paese e alla sicurezza di tutti gli utenti delle strade. Con la Lega il Paese riparte”.

Lo dichiara il deputato Campano della Lega Attilio Pierro.

